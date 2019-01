Tribunal reforçou serviços mínimos para a nova greve cirúrgica

Os serviços mínimos da segunda greve cirúrgica, decretados por tribunal arbitral, são mais abrangentes do que os que ficaram definidos na primeira paralisação, que terminou no final do ano passado.



Nos serviços mínimos decretados para esta segunda greve cirúrgica incluem-se, ao contrário do previsto anteriormente, os serviços de hemodiálise e de tratamentos oncológicos, serviços que, na primeira greve, estavam excluídos.



Inclui-se agora também "o início de tratamento não cirúrgico (radioterapia e quimioterapia)", quando antes só estava previsto que se continuassem estes tratamentos que já tivessem sido iniciados.



Além disso, o tribunal definiu especificamente que as cirurgias de oncologia, cardiotorácica, neurocirurgia, oftalmologia e cirurgia de ambulatório, "bem como de outras especialidades" estão inseridas nos serviços mínimos, para que "todos os doentes com cirurgias marcadas ou a marcar não vejam os atos cirúrgicos diferidos, de forma a não ultrapassarem os limites" estabelecidos por lei (que define um máximo de 180 dias para as cirurgias programadas), lê-se no acórdão.



Para esta decisão, além do período prolongado da greve, que termina no fim de fevereiro, o tribunal arbitral teve em conta que alguns dos hospitais onde a paralisação decorre foram visados na greve anterior, já que existem "riscos especiais" que advêm de duas paralisações longas e quase consecutivas.



O bastonário da Ordem dos Médicos tem defendido que a única maneira de atenuar o impacto da primeira greve cirúrgica dos enfermeiros, com o adiamento de quase 7.500 cirurgias, é alargar os serviços mínimos, nomeadamente as cirurgias oncológicas.



Já o advogado Fausto Leite, especialista em direito do trabalho, afirmou ao Negócios que "se a ministra da Saúde não concorda com os serviços mínimos, podia ter recorrido [da decisão do tribunal arbitral] no prazo de 10 dias e não o fez". A decisão foi publicada a 11 de janeiro.

A greve começou ontem às 08:00 e prolonga-se até ao dia 28 de fevereiro. Até dia 07 de fevereiro, o pré-aviso abrange sete centros hospitalares: S. João (Porto), Porto, Centro, Entre Douro e Vouga, Gaia/Espinho, Tondela/Viseu, Braga e Garcia de Orta. Entre dia 8 e 28 de fevereiro a paralisação decorre também nos centros hospitalares de Coimbra, Lisboa Norte e Setúbal. O pré-aviso de greve abrange todos os enfermeiros, mas os fundos angariados (420 mil euros) só financiam os profissionais do bloco operatório dos hospitais abrangidos pelo pré-aviso.)