Tripeira Tonic App alia-se à Unilabs para criar “Google” das análises clínicas

Nascida em 2016 no seio da Universidade do Porto, "da ambição de democratizar a medicina conciliando conhecimento, tecnologia e pessoas numa só plataforma", a Tonic App afirma que tem como missão "ajudar os médicos a diagnosticar, tratar e referenciar os seus doentes", operando já "em três dos cinco maiores mercados de saúde europeus".

A aplicação profissional desta startup portuense, garante a empresa, conta já com uma comunidade digital de mais de 82 mil médicos em Portugal, Espanha e Itália, e "já respondeu a mais de 1,7 milhões de perguntas clínicas dos seus utilizadores médicos", estando agora "a dar os primeiros passos em França", o terceiro maior mercado da Europa na área da saúde.

Leia Também Daniela e o mundo efervescente da saúde digital

Entretanto, em conjunto com subsidiária portuguesa da multinacional suíça Unilabs, a Tonic App desenvolveu "uma ferramenta digital inovadora" que permite[1]aos médicos consultarem os valores de referência (os valores ditos ‘normais’) de todas as análises clínicas existentes, que são no total mais de 1.400", avançam, em comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, 8 de outubro.

Leia Também Unilabs soma 22 compras e já fatura 130 milhões

Segundo a Tonic App e a Unilabs, a solução desenvolvida possibilita ainda a consulta do preço indicativo das análises, tanto no sistema público, como a título particular.

"Funciona através de um motor de busca que permite aceder à base de dados que contém todas as análises mapeadas por palavras-chave, para que a busca seja possível", explicam.

A ferramenta permite ainda aos profissionais, afiançam, filtrarem por género e pelos vários grupos etários, nomeadamente pediátricos. "Um médico de família, por exemplo, pode pesquisar o valor normal de uma mesma análise para um adulto ou para uma criança com alguns meses de idade", sinalizam.

"A disponibilização desta ferramenta de ‘Lab Values’, em parceria com a Tonic App, vai permitir melhorar a experiência dos médicos na consulta dos valores de referência, melhorando o processo de tomada de decisão e ajudando os médicos no seu dia-a-dia. Este processo passa a ser mais rápido, mais cómodo e mais ágil, melhorando também a experiência dos doentes", explica Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal.

"Há muito potencial a concretizar através da colaboração entre os vários agentes da saúde. Esta ferramenta digital é um excelente exemplo disso. Na Tonic App estamos sempre à procura de novas ideias. Adoramos a intersecção de disciplinas diferentes e até dos vários setores da indústria", afirma Daniela Seixas, fundadora e CEO da startup portuense.

Fundada por médicos, para médicos, contando atualmente com uma equipa de 30 pessoas, a Tonic App enfatiza que agrega "os melhores recursos profissionais numa única plataforma, incluindo vídeoconsulta, prescrição eletrónica, algoritmos de decisão clínica, vagas de emprego, notícias de saúde, entre outros.