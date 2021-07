Daniela e o mundo efervescente da saúde digital

Aos 10 anos, Daniela Seixas já era “diplomada” em programação. No tempo do ZX Spectrum, adorava construir pequenos jogos de computador. Estudou Medicina, especializou-se em Neurorradiologia e fez o doutoramento em Neurociências. Hoje é CEO da Tonic App, plataforma de saúde digital que está entre as “The Hottest HealthTech Startup”. O segmento move milhões em todo o mundo

