Sonae e Unilabs criam espaço de saúde para trabalhadores e família no Sonae Campus

A Sonae e a Unilabs inauguraram um novo espaço de saúde e bem-estar no Sonae Campus, na Maia, com o nome de Health & Nutrition Lab. O espaço servirá os trabalhadores da Sonae e as respetivas famílias, permitindo o acesso a um conjunto alargado de serviços de saúde, desde análises clínicas, de enfermagem e a possibilidade de realização de outros exames de diagnóstico, como por exemplo eletrocardiogramas, testes covid-19 ou exames de anatomia patológica.

A parceria neste espaço contém também uma componente de inovação, já que será possível ter acesso a uma experiência de realidade virtual durante as recolhas de sangue.

Luis Menezes, CEO da Unilabs Portugal salienta que "é a primeira vez que instalamos um posto com este portfolio de serviços alargado dentro uma empresa. Desenhámos um modelo inovador e de elevada conveniência para os colaboradores. Esta parceria com a Sonae está alinhada com o propósito da Unilabs de criar um ecossistema de saúde, apostando na prevenção, num serviço diferenciado e focado nas necessidades individuais de cada cliente".

"No Sonae Campus, estamos empenhados em facilitar o dia-a-dia dos colaboradores e respetivas famílias. Por isso, disponibilizamos o acesso fácil e cómodo a mais de uma dezena de serviços essenciais ao dia-a-dia, com condições exclusivas. A criação do Health & Nutrition Lab, através da parceria inovadora com a Unilabs, é mais uma iniciativa importante para cumprir este objetivo", diz Marco Aurélio Nunes, administrador da Sonae FS Gestão de Fundos de Investimento.

O Sonae Campus é a sede do grupo, contando com uma área total de 32,5 hectares e 3.100 trabalhadores. Este centro de saúde junta-se ao Beauty Lab que a empresa tem no campus, além de espaços de desporto, de lazer ou serviços de conveniência, como lavandaria, quiosque, arranjos de costura ou lavagens de automóveis.