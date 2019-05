Valor pago pelo Estado a privados em exames e análises subiu 5,3%

No ano passado, o Estado pagou 473 milhões de euros a privados. Análises, reabilitação e radiologia são as áreas que mais pesam, segundo o Público.

O valor pago pelo Estado a privados em serviços de saúde subiu 5,3% no ano passado, para 473 milhões de euros, acelerando face ao ano anterior, altura em que cresceu 2,3%, de acordo com os dados da Administração Central do Sistema de Saúde divulgados pelo jornal Público.





As análises clínicas (37%), a radiologia (23%), a medicina física e de reabilitação (21%), a endoscopia gastroenterológica (11%) e a cardiologia (5%) foram as áreas que mais pesaram na despesa, no ano passado.

O aumento contraria o objetivo do Governo, que propôs reduzir os custos com o setor convencionado.





O jornal lembra que, em 2017, o então ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes anunciou que a intenção era internalizar estes serviços. A nota explicativa do orçamento desse ano previa uma poupança de 20 milhões de euros nesta área.