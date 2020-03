Baixas por quarentena serão pagas a 100% e a partir do primeiro dia

O Ministro da Economia reiterou esta terça-feira que as baixas decretadas a trabalhadores em quarentena devido ao coronavírus Covid-19 serão pagas a 100% e a partir do primeiro dia.

"O Governo vai considerar as ausências de trabalho determinadas pela autoridade de saúde como uma baixa por internamento, paga a partir do primeiro dia", disse Pedro Siza Vieira.

O primeiro-ministro já tinha ontem esclarecido que o Governo iria publicar esta segunda-feira uma portaria do Ministério do Trabalho para garantir que os trabalhadores, do setor público e privado, que venham a estar de quarentena devido ao novo coronavírus tenham "tratamento igual".

Em declarações esta terça-feira à margem do fórum permanente para as competências digitais, realizado na Alfândega do Porto, Siza Vieira adiantou que "a ministra do Trabalho assinou um despacho e já esclareceu que essa baixa será paga a 100%, sem qualquer perda de rendimento. Não há dúvida nenhuma a esse respeito."



Em declarações à TSF, Ana Mendes Godinho explica que o Governo optou pelo regime que mais protege os trabalhadores, sendo aplicado o "regime que está previsto na lei para a doença da tuberculose".