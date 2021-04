Centros de dia abrem na próxima segunda-feira

Os centros de dia vão reabrir na próxima segunda-feira, 5 de abril, dia em que arranca a segunda fase de desconfinamento em todo o país.A medida, que acompanha a reabertura das escolas até ao 3º ciclo do ensino básico e dos equipamentos sociais da área da deficiência, foi anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.Esta quarta-feira, em entrevista à Lusa, o presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Porto explicou que o encerramento dos centros de dia tem levado a uma maior procura de lares.Notícia em atualização