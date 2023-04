CES defende compensação das pensões “a médio prazo”

Parecer aprovado com as abstenções do Governo sugere que a recuperação do poder de compra dos pensionistas seja feita “a médio prazo”. E alerta para a “degradação progressiva” do valor das futuras pensões, que serão mais baixas face ao último salário.

