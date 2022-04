Crescimento do PIB põe maioria das pensões a subir acima da inflação em 2023

A esmagadora maioria das pensões deve aumentar em 2023 acima da inflação registada este ano (que pode ficar perto de 5%), segundo as regras previstas no mecanismo legal de atualização, escreve nesta sexta-feira, 8 de abril, o Público

No caso das pensões está em vigor um mecanismo automático de atualização que, caso não seja alterado, deverá levar a aumentos acima da inflação para todos os pensionistas com rendimentos inferiores a seis vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, inferiores a 2.659,2 euros.





A legislação em vigor faz depender o aumento das pensões do valor da inflação (exceto habitação) que se registará em Novembro e da variação média do PIB durante os dois anos anteriores registada pelo INE também nesse momento.



Assumindo que (e tudo aponta nesse sentido), no terceiro trimestre deste ano, a taxa de crescimento média dos últimos dois anos seja superior a 3%, as regras ditam que para as pensões menores ou iguais a dois IAS (886,4 euros), o aumento seja igual à taxa de inflação mais 20% do crescimento do PIB.



Para pensões maiores que dois e até seis IAS (2659,2 euros), o aumento será igual à inflação mais 12,5% do crescimento do PIB. Acima deste valor, as regras de atualização ditam que o aumento é igual à inflação.