Desempregados excluídos da subida do valor mínimo

A lei do orçamento do Estado prevê que o subsídio mínimo de desemprego aumente de 438,81 euros para 504,6 euros (aproximando-se do limiar da pobreza) para todas as pessoas que descontaram pelo menos sobre o salário mínimo. Confrontado com várias queixas sobre o assunto, o Negócios analisou dois casos concretos, incluindo as cartas da Segurança Social, e concluiu que há pessoas que não estão a receber o aumento do

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...