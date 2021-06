Erros atrasaram complemento para quem esteve em lay-off

O complemento de estabilização que foi desenhado para compensar parcialmente os cortes salariais do lay-off do ano passado levou à abertura de 324 processos, alguns deles com dezenas de queixas, pela provedora de Justiça. No relatório que apresentou à Assembleia da República, Maria Lúcia Amaral (na foto) indica que, no final do ano, nem todos tinham recebido o apoio de julho.





