Fim do corte nas pensões proposta pelo Bloco de Esquerda custa 200 milhões

Estimativa é do próprio BE que apresentou ao Governo na segunda-feira um conjunto de nove propostas que quer ver inscritas no do Orçamento do Estado para 2022 para poder viabilizar o documento no Parlamento.

