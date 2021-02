Governo aprova apoio para pais com filhos pequenos em teletrabalho

Leia Também Apoio aos pais também é alargado na Função Pública

Leia Também Atribuição da Pensão na Hora avança já em fevereiro

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o diploma que vai permitir, por exemplo, que os pais com filhos no ensino básico (até ao 4º ano) que estejam em teletrabalho possam deixar de o estar, passando a receber o chamado "apoio extraordinário à família" De acordo com as explicações dadas pela ministra do Trabalho, quem quiser ativar o apoio terá de avisar a empresa que deixa de trabalhar à distância com três dias de antecedência.Este direito também será estendido, como anunciado, às famílias monoparentais ou com dependentes com deficiência e incapacidade superior a 60%.O Governo confirmou ainda que este novo direito também se aplica à Função Pública , incluindo aos professores.Este apoio mantém-se nos 66% da remuneração base, com o valor mínimo de 665 euros. E continua a estar acessível, aliás, para as famílias que tenham filhos entre o 5º ano e os 11 anos de idade que não tenham funções compatíveis com teletrabalho.Tal como também tinha sido anunciado, o valor do apoio sobe para 100% (da retribuição base, esclareceu a ministra) no caso dos pais que decidam partilhar o apoio, semanalmente.No caso das famílias monoparentais, só agora foi feito um esclarecimento importante: o valor só é majorado se estas famílias estiverem abrangidas pela majoração do abono de família para famílias monoparentais.A ministra não deu uma data para a entrada em vigor das alterações, mas indicou que o diploma entrará em vigor logo a seguir à publicação do mesmo.(Notícia em atualização)