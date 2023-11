Maioria das pensões deverá aumentar perto de 6% em janeiro

A esmagadora maioria das pensões, até cerca de mil euros (1.018.54 euros), deverá aumentar 6% no próximo ano, de acordo com os cálculos do Negócios com base nos dados da inflação que acabam de ser divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.





Estes dados, conjugados com o crescimento já conhecido relativo ao terceiro trimestre, apontam ainda para um aumento de 5,63% no escalão seguinte (até 3.055 euros) e de 5% para pensões que vão entre os 3.055 euros e os 6.111.38 euros.



Se assim for, os aumentos ficarão um pouco abaixo do que foi anunciado pelo Governo (que em outubro previa aumentos entre 5,2% e 6,2%)





Os cálculos só ficarão completos, no entanto, com a confirmação das estimativas do PIB para o terceiro trimestre. Pequenas variações podem pesar menos mas também contam para apurar o número final.





em pleno período pré-eleitoral".



IAS deverá ser de 509 euros

Com estes dados também é possível estimar o valor do novo Indexante de Apoios Sociais (IAS), que deverá subir 6% para 509,28 euros.





A fórmula de atualização de pensões que está em vigor faz depender a atualização anual da inflação do ano anterior e do crescimento económico dos últimos dois anos. Se o crescimento médio for superior a 3%, como é o caso, a maioria dos pensionistas tem um ganho face à inflação registada.Este ano (2023) o Governo não aplicou de imediato a fórmula, que só foi concretizada com o chamado "aumento intercalar" de julho . Para 2024 há no entanto o compromisso de a aplicar integralmente.De acordo com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, uma eventual alteração da fórmula a aplicar a partir de 2025 estava a ser analisada pela comissão criada para estudar a sustentabilidade da segurança social, e em particular do sistema de pensões.A comissão ia apresentar o relatório em janeiro, mas anunciou na semana passada que só o fará depois das eleições de 10 de março, de forma a evitar que as conclusões surjam "Com isso, sobe por exemplo o valor máximo do subsídio de desemprego (para 1.273,21 euros) ou o valor mínimo do subsídio de desemprego (para 585,67 euros nos casos em que a pessoa trabalhou a tempo completo a ganhar pelo menos o salário mínimo).(Notícia em atualização)