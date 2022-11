Governo diz que há 55 mil estrangeiros que querem vir trabalhar para Portugal

Leia Também Ministra destaca aumento de salários e omite perdas de poder de compra. "É uma negacionista da inflação”, acusa o PSD antes de apresentar o pedido de visto para procura de trabalho".

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) criou uma página para receber manifestações de interesse de cidadãos estrangeiros que, segundo o Governo, recolheu cerca de 55 mil inscrições em cerca de uma semana.Houve "55 mil trabalhadores que se registaram nesta manifestação de interesse", disse a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no Parlamento, depois de se ter referido a "mudanças estratégicas lei dos vistos", e aos acordos de mobilidade da acordos de mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que se encontra na página no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) é um convite à inscrição nos centros de emprego através de um formulário que deverá ser preenchido "No Parlamento, onde está a ser ouvida segundo o orçamento do Estado, a ministra do Trabalho sublinhou o contributo dos imigrantes para as contribuições para a Segurança Social que, segundo tinha revelado numa ocasião anterior, são já cerca de 10% dos trabalhadores que contribuem.