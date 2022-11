Leia Também Governo diz que há 55 mil estrangeiros que querem vir trabalhar para Portugal

Apesar das perspetivas sombrias sobre a evolução da economia nos próximos meses, Ana Mendes Godinho só levou aos deputados boas notícias: o "número recorde de trabalhadores empregados", o "número recorde de trabalhadores com contrato sem termo" - mais 99 mil do que há um ano - a contratação coletiva - que tem sido "muito dinâmica" - e os salários que "subiram 4,9% no setor privado".Numa audição a propósito do orçamento do Estado, a ministra do Trabalho omitiu, no entanto, que a subida do salário médio não foi suficiente para evitar uma histórica quebra de poder de compra.É certo que o salário médio acelerou no terceiro trimestre, subindo 4% em termos nominais, mas devido ao extraordinário aumento de preços que levou a inflação aos 9,1% no terceiro trimestre, na verdade o salário médio recuou 4,7% em termos reais , tal como revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Significa isto que os salários desvalorizaram, perderam valor ( 58 euros em média ): já não chegam para comprar o que compravam há um ano."É importante que se diga a verdade toda. Apesar da valorização salarial os portugueses estão a perder rendimentos", reagiu a deputada Clara Marques Mendes, do PSD."A senhora ministra é uma negacionista da inflação", acusou o deputado Nuno Carvalho, também do PSD.Em relação às pensões, o Governo continua a dizer que fará correções em função dos indicadores de crescimento e inflação que tiver no final do ano, mas sem referir que em janeiro as pensões sobem cerca de 4% em vez dos 8% que decorriam da fórmula de atualização das pensões.Ana Mendes Godinho não explicou o que explicou o Conselho Económico e Social (CES), que esta semana alertou para a "perda do valor futuro das pensões" Acusada de estar a descrever um país "idílico", Ana Mendes Godinho defendeu-se. "Estou [é] longe de querer construir um país de inferno", disse.As previsões que a Comissão Europeia acaba de divulgar apontam para uma inflação mais alta do que prevê o Governo, não só este ano (8% em vez dos 7,4%) mas sobretudo no próximo: Bruxelas antecipa uma inflação média de 5,8% no próximo ano (em vez dos 4% que admite o Governo).