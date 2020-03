quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores ao pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período", o que alargará o número de empresas abrangidas.Podem ainda aceder a este "apoio extraordinário à manutenção dos contactos", os empregadores confrontados com a "paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de encomendas", tal como já se previa no diploma de domingo.Por outro lado, o Governo eliminou a polémica condição que exigia que o apoio mensal só fosse renovado caso os trabalhadores esgotassem agora todas as férias , num período em que não está assegurado o direito ao descanso.Explica agora a portaria, que entra em vigor amanhã, que o "presente apoio pode ser, excecionalmente, prorrogável mensalmente, até ao máximo de 6 meses", tendo deixado de exigir que os trabalhadores tenham esgotado todas as férias do ano.É ainda revogada a norma que permita que o empregador pudesse "encarregar o trabalhador de exercer, a título temporário, funções não compreendidas no contrato de trabalho, desde que tal não implique modificação substancial da posição do trabalhador" e que as funções fossem "orientadas para a viabilidade da empresa", passando agora a aplicar-se a lei geral.(Notícia em atualização)