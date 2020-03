Novo "lay-off" chega em abril e passa a abranger empresas obrigadas a encerrar

Empresas que encerraram por ordem do Governo também poderão candidatar-se ao novo lay-off que vai afinal implicar a suspensão do contrato ou a redução do horário. Requerimentos ainda estão a ser preparados. Apoio do Estado só chega em abril.

As empresas que encerraram por ordem do Estado, no âmbito do estado de emergência, também poderão candidatar-se ao novo lay-off, que implica a perda de um terço do rendimento aos trabalhadores. Numa conferência de imprensa posterior à reunião de concertação social, o Governo anunciou ainda está a preparar os requerimentos e que os primeiros pagamentos serão feitos em abril.



"Aquilo que desejamos e é para isso que estamos a trabalhar muito intensamente é que os pagamentos possam começar já a ser feitos e ocorrer no mês de abril, disse o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Questionado sobre se isso significa que o novo regime não se aplicará relativamente aos salários de março, o Governo não garantiu retroativos, voltando a falar em "abril".





Este novo regime simplicado, que implica uma mera comunicação aos trabalhadores abrangidos, e uma declaração do contabilista, já se aplicava às empresas com um corte de 40% na faturação nos 60 dias anteriores ao pedido (em termos homólogos). Estava também disponível, de acordo com os últimos diplomas, em caso de "paragem total de atividade de empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento das encomendas".