Há novas regras para os trabalhadores independentes. Saiba quais

São várias as alterações, tanto para trabalhadores como para empresas, numa mudança "estrutural" das regras. Face às dúvidas que têm sido levantadas, o Negócios decidiu voltar a publicar as perguntas e respostas que elaborou em dezembro, com base nas explicações dadas pela secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim.

Sim. Os independentes sem contabilidade organizada ou que tenham optado pelo novo regime, e que não estejam isentos, vão passar a ter de apresentar trimestralmente declarações à Segurança Social sobre o rendimento que auferiram nos três meses anteriores. Assim, entre 1 e 31 de Janeiro deste ano devem ser apresentados os rendimentos de outubro, novembro e dezembro. A declaração pode ser corrigida durante este mês ou nos quinze dias seguintes. É com base na média trimestral que será calculado o valor a pagar nos três meses seguintes: fevereiro, março e abril. As outras declarações são apresentadas em abril, julho e outubro. O Governo tem sublinhado a importância de as pessoas estarem registadas na Segurança Social Direta. Nos últimos dias foram enviados alertas por sms, email ou carta para os trabalhadores independentes que ainda não estão registados no site oficial.

O documento único de pagamento será enviado mensalmente através da Segurança Social Directa para o trabalhador nos primeiros dez dias do mês. O pagamento é mensal e é feito entre os dias 10 a 20 do mês seguinte. A contribuição de janeiro tem de ser paga entre os dias 10 e 20 de fevereiro, por exemplo. A base de incidência mensal corresponde a um terço do rendimento apurado no trimestre anterior. A intenção é que este ano a nova aplicação para telemóvel da Segurança Social possa gerar alertas de calendário.

Nem sempre. Até aqui os trabalhadores dependentes que passassem recibos verdes estavam totalmente isentos de contribuição pelo trabalho independente. Agora haverá limites: as isenções só se mantêm se o rendimento relevante pelo trabalho independente for inferior a 4 IAS (1.743 euros em 2019). Se for superior a taxa aplica-se sobre o diferencial que fica acima dos 4 IAS. Por exemplo: se o rendimento da prestação de serviços for de 2.500 euros o rendimento relevante será de 1.750 euros e a taxa aplica-se sobre 6,96 euros. O Governo recomenda que se houver dúvidas sobre se atinge este limiar as pessoas façam a declaração, sob pena de poderem ser sujeitas a coimas. Se o trabalhador deixará de estar isento a meio do ano passa a ter de fazer a declaração no trimestre seguinte. E se um trabalhador tiver dúvidas sobre se está ou não isento? O Governo recomenda que nesse caso preencha a declaração trimestral. No final o sistema avisa se tem ou não de submeter a declaração.

As regras que o Negócios agora resume foram explicadas em detalhe em dezembro aos jornalistas pela secretária de Estado da Segurança Social. No entanto, ao longo das duas horas de conversa, Cláudia Joaquim evitou dar qualquer estimativa sobre o impacto orçamental das alterações. "A nossa expectativa é que possa haver um equilíbrio" nas contribuições. "Mas acima de tudo nós não podemos olhar para o regime dos trabalhadores independentes como se fosse um regime autónomo de Segurança Social. É um sistema de repartição e solidário", justificou.



Quando as linhas gerais das alterações foram apresentadas, há cerca de um ano, a estimativa do resultado destas complexas mudanças era de uma perda de 22 milhões de euros. O Governo também não explicou quantas pessoas beneficiaram do alargamento do subsídio de desemprego ou quantas empresas estão atualmente sujeitas ao pagamento de taxas por terem trabalhadores independentes "economicamente dependentes".

A Segurança Social elaborou pelo menos dois guias práticos com informação oficial que explica as novas regras em detalhe e que estão disponíveis aqui e aqui. O Governo garante que há uma equipa formada para esclarecer estas regras a quem liga para linha telefónica da Segurança Social: 300 502 502. A Segurança Social Directa já permite pedir uma senha na hora. E a aplicação para telemóvel deverá passar a ter novas funcionalidades ao longo deste ano.