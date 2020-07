Independentes podem trocar de apoio mas têm de ver se compensa

Os independentes que já estão a receber apoio podem aderir à nova prestação de 439 euros, se esta for mais alta do que o que recebem, esclarecem os deputados do PS. Ficam, no entanto, com novas obrigações contributivas durante três anos, pelo que devem avaliar se compensa essa troca.