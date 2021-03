Lay-off e apoio aos pais: Governo vai corrigir carreiras contributivas mas não diz quando

Na sequência das duras críticas da Provedora de Justiça, o Governo garante que as carreiras contributivas de quem passou por lay-off ou pelo apoio à família serão corrigidas, para evitar cortes. No caso do lay-off “nas próximas semanas”. No apoio aos pais não diz quando.

