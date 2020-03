Pais com escolas fechadas: governo promete resposta "urgente" mas ainda não a tem

O que acontece trabalhadores que tenham filhos com escolas encerradas por decisão das próprias ou por "férias antecipadas"? O Governo promete uma resposta urgente, mas ainda não a tem.





Esta é foi uma das principais dúvidas manifestadas ao longo do dia de hoje e foi uma das exigências deixadas pela CGTP e pela UGT: se o Governo decidir fechar escolas, antecipando férias por uma razão de saúde pública, os trabalhadores que tiverem que ficar em casa não devem perder rendimento.





"Temos noção que esta é uma questão urgente à qual precisamos de dar uma resposta muito rápida", disse o ministro da Economia, Siza Vieira, garantindo que esta será "adequada e proporcional".





"Neste momento o regime de assistência à família não contempla esta situações. Quando uma escola encerra porque há um acidente, ma inundação, isso não tem resposta no nosso sistema legal e não careceria de uma resposta, são coisas que acontecem", disse. "Normalmente até se resolvem com a compreensão das entidades patronais", disse, à saída de uma reunião de concertação social, em Lisboa, que acabou por ficar dominada pelo tema.





Os regimes do setor público e privado já garantem apoios quando o encerramento da escola e as situações de isolamento são decididas por um delegado de saúde, mas falta saber o que acontece em caso de encerramento decidido pela própria escola ou pelo Governo, que está a avaliar se vai antecipar as férias da Páscoa.



Para já, apoios como o subsídio de assistência à família ainda não estão garantidos.

