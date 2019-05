Parlamento pede ao Governo que também dê pensões provisórias em caso de desemprego

O Governo anunciou a atribuição de pensões provisórias mas apenas para quem chegue à idade legal de reforma, que vai nos 66 anos e 5 meses. O Parlamento aprovou agora, com os votos favoráveis do PS, três recomendações: uma delas é que estenda as pensões provisórias aos desempregados.

Garantir um reforço mais ágil do quadro de pessoal do Centro Nacional de Pensões, atribuir uma pensão provisória mínima a todos os que ainda estejam a trabalhar – incluindo os desempregados de longa duração – e enviar técnicos da segurança social para os países com mais emigração portuguesa de forma a agilizar os processos das pensões.





As recomendações ao Governo estão previstas num projeto de resolução que foi aprovado esta sexta-feira pela Assembleia da República, com a abstenção do CDS nos dois primeiros pontos e os votos favoráveis dos restantes partidos, incluindo o PS. A proposta foi feita pelo Bloco de Esquerda, que anunciou o resultado da votação num comunicado enviado às redações.