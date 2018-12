Maria Lúcia Amaral voltou a insistir esta semana com o Governo para resolver os "persistentes atrasos" no pagamentos de pensões.

A Provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, alertou mais uma vez o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social para os atrasos na atribuição de pensões. O problema foi alvo de 840 queixas até 30 de Novembro deste ano, "o que traduz um crescimento de mais de 200% face ao número de queixas similares recebidas ao longo de 2017". problema está identificado , o Governo já admitiu os atrasos até já houve um concurso para contratar mais trabalhadores para o Instituto da Segurança Social. Ainda assim, os atrasos persistem, o que levou a Provedora da Justiça a chamar novamente a atenção o Executivo para este problema.Num comunicado enviado às redacções esta sexta-feira, 21 de Dezembro, Maria Lúcia Amaral revela que "insistiu esta semana" com Vieira da Silva, o ministro que tutela a pasta, "para que lhe dê resposta sobre as medidas tomadas para combater os persistentes atrasos no Centro Nacional de Pensões na apreciação e decisão dos requerimentos de pensões e no envio dos formulários regulamentares a instituições de segurança social estrangeiras".