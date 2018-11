PS quer alargar alívio dos cortes às pensões antecipadas da CGA

Miguel A. Lopes/Lusa

O PS apresentou uma proposta à lei do orçamento do Estado que prevê que o Governo alargue o alívio dos cortes nas pensões antecipadas à CGA, num diploma a apresentar até final de Junho.

Em causa está a eliminação do factor de sustentabilidade (um corte que já vai nos 14,5%) para os trabalhadores que cheguem aos 60 anos de idade com 40 anos de descontos já completos. A proposta original do orçamento prevê que a medida avance na Segurança Social em duas fases: em Janeiro, para quem tem 63 anos ou mais, e em Outubro, para quem tem 60 anos ou mais.

Agora, o PS inclui na proposta de orçamento uma norma programática que prevê o alargamento do alívio dos cortes à CGA, indo de encontro às propostas defendidas por PCP e BE.

"Até ao final do 1.º semestre de 2019, o Governo apresenta os projectos legislativos, procedendo às devidas adaptações, necessários ao alargamento do novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão", previsto no artigo 90º do orçamento, "designadamente ao regime convergente"

Inicialmente, o ministro Vieira da Silva anunciou que a medida viria acompanhada de uma restrição do acesso à pensão antecipada. O PS garante que tal não acontecerá pelo menos até ao final de 2019.