Reserva da Segurança Social só dá para pagar 17,3 meses de pensões

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) - conhecido como a "almofada" das pensões - desvalorizou 188 milhões de euros, tendo chegado ao final de 2022 com cerca de 23 mil milhões de euros. Ou seja, ficou mais longe do objetivo para o qual foi criado, que é o de assegurar dois anos de pensões, daí o nome popular pelo qual também é conhecido.





O alerta consta do Parecer do Tribunal de Contas (TdC) sobre a Conta Geral do Estado de 2022, entregue ao Parlamento, e com recomendações ao Governo e à Assembleia da República. O FEFSS tem apenas verba para satisfazer 17,3 meses de encargos das pensões, um valor "inferior ao ano anterior e aquém do objetivo de cobertura de 24 meses", segundo o documento entregue no Parlamento.