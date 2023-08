Segurança Social está a demorar mais 31 dias a aprovar pensões

A Segurança Social demorou mais 31 dias no ano passado a aprovar pensões de velhice e os processos acumulados no final do ano subiram 20,8%. Os dados constam do relatório de atividades do Instituto da Segurança Social (ISS) relativo a 2022, onde se lê que o aumento dos processos pendentes “poderá ter como causa” a redução de recursos humanos.





