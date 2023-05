Como evoluíram os preços de 18 produtos em quatro anos? Observatório com resposta em breve

O Observatório de Preços vai divulgar "nos próximos dias" a evolução dos preços junto do consumidor de um conjunto de produtos que integram o cabaz alimentar desde 2019."Nos próximos dias vamos ter disponibilizado o primeiro pacote de informação dos preços ao consumidor dos últimos quatro anos para 18 produtos do cabaz alimentar", revelou, esta terça-feira, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, durante a sua intervenção na conferência para a competitividade, organizada pela Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA), sob o tema "Desafios e Oportunidades em Tempos de Inflação".O Governo assinou, em abril, um contrato de 230 mil euros com a Euroteste, do grupo Kantar, para o fornecimento e acompanhamento dos preços pagos pelo consumidor relativamente a um conjunto de bens representativos do cabaz alimentar, e com a Consulai um outro, de 53,7 mil euros, para aceder a uma "metodologia de análise da cadeia de valor das fileiras"."Até junho, vamos levar à PARCA [Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar] a metodologia para a formulação de preços de cada um destes elementos da cadeia de valor", adiantou Maria do Céu Antunes, indicando que o objetivo será trabalhar, em primeiro lugar, o setor leiteiro, suinicultura, aves e ovos, e frutas e legumes, e com isso garantir com toda a transparência que o sistema tem de ser justo""O que é um sistema justo? É aquele que não deixa ninguém para trás, em que cada elemento da cadeia não tenha prejuízo e consiga tirar valor para cobrir os seus custos e, depois, para ter rendimento", sustentou.O Observatório de Preços foi criado em outubro para dar resposta "à atual conjuntura de aumento de custos e de fatores de produção que se traduzem numa tendência inflacionista dos bens alimentares". Denominado "Nacional é sustentável" o mecanismo, que para já apenas compila os preços da produção, pretende "assegurar que os preços dos bens alimentares ao consumidor cumprem os racionais e fundamentos de mercado, e não movimentos especulativos ou desagregados da respetiva transmissão de custos ao longo da cadeia agroalimentar".Nasceu num contexto de tendência inflacionista dos bens alimentares e o Governo chegou a fazer depender dos primeiros resultados o desenho de políticas para a conter, mas acabou por avançar noutras frentes, chamando a Autoridade para a Segurança Económica e Alimentar (ASAE) a intervir na monitorização e fiscalização de preços e pondo em prática medidas como a isenção do IVA para um cabaz de 46 produtos.