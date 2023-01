Douro colheu 234 mil pipas de vinho em 2022 com quebra inferior à estimada

Leia Também Produção de vinho vai crescer 1%. Douro transforma mais 2 mil pipas

A Região Demarcada do Douro produziu 234 mil pipas de vinho em 2022, uma quebra de 10% a 12% comparativamente com o ano anterior e inferior à inicialmente prevista, segundo o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.A quebra de produção estimada para a vindima do ano passado, no Douro, rondava, de acordo com as previsões iniciais, os 20%.No entanto, segundo disse esta segunda-feira o presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, a produção declarada na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo fixou-se nas cerca de 234 mil pipas (550 litros) de vinho, um número inferior às cerca de 264 mil pipas de vinho declaradas em 2021."Tivemos um ano agrícola que, apesar de tudo, não foi tão prejudicial para os agricultores quanto àquilo que foi estimado em maio de 2022", afirmou o responsável.Gilberto Igrejas referiu que se estimava uma quebra de produção a "rondar os 20%" e explicou que as previsões são baseadas no método de pólen recolhido na fase de floração da videira, entre maio e junho, nas três sub-regiões do Douro: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior."Dados praticamente concluídos da vindima mostram que nós vamos ter, em termos da produção, quebras que se vão, mais ou menos, situar nos 10, 12%. Ou seja, as quebras não foram tão excessivas quanto nós tínhamos previsto", afirmou.As previsões são baseadas no método de pólen recolhido e não têm, por isso, em consideração os fatores pós-florais, que podem alterar o potencial de colheita.O inverno e a primavera do ano passado já foram secos e as condições ficaram ainda mais adversas, durante o verão, com temperaturas muito elevadas.No entanto, a chuva que caiu em setembro e também em outubro vieram ajudar na colheita e, 2022, foi também um ano sem problemas a nível de doenças e pragas na vinha.Perante o calor e a seca intensa, muitos produtores queixaram-se de quebras na produção até acima dos 20%, principalmente no Douro Superior e nas zonas mais baixas do Cima Corgo.Dados oficiais do IVDP revelam agora que as quebras não foram tão elevadas quanto as previstas.Para a vindima de 2022, o benefício foi fixado em 116 mil pipas de vinho, ou seja, a quantidade que mosto que cada produtor pode transformar em vinho do Porto, um valor que representou um aumento de 12 mil pipas comparativamente com o ano anterior.Também relativamente a 2022, o IVDP divulgou na quarta-feira que a comercialização de vinhos do Douro e do Porto atingiu os cerca de 625 milhões de euros, um "valor recorde" para o qual contribuíram a recuperação do mercado nacional e as vendas das categorias especiais.Os dados oficiais revelam um aumento no volume de negócios na ordem dos 3%, comparativamente com 2021, mas ao nível das exportações verificou-se uma quebra nas vendas de 5,4% devido a fatores como a guerra no Leste Europeu, com a inflação e a crise em alguns mercados tradicionais, como o Reino Unido.