Governo anuncia aumento de 80% na produção de azeite em 2017

O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação anunciou esta sexta-feira que a produção de azeite atingiu, em 2017, as 125 mil toneladas, o que representa um aumento de cerca de 80% em relação a 2016.

Luís Medeiros Vieira referiu ainda que as exportações de azeite registaram, no final de 2017, um valor global de 496 milhões de euros.

Depois de uma reunião com olivicultores, que decorreu na Cooperativa de Valpaços, distrito de Vila Real, o governante sublinhou o "desenvolvimento exemplar da olivicultura", sector que "na última década viu a produção quadruplicar e as exportações triplicarem".

Segundo o secretário de Estado, Portugal passou "de uma situação deficitária no sector do azeite para um país exportador com um 'superavit' [excedente] de 150 milhões de euros".



Na última década, o crescimento do preço médio, por quilo, das exportações registou um aumento de 35%. "Esta dinâmica teve um impacto significativo na valorização da produção olivícola e traduziu-se num aumento real dos rendimentos dos olivicultores, como ocorreu na região de Trás-os-Montes", afirmou Luís Vieira.