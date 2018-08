Herdade Maria da Guarda cresceu com a "torneira" do Alqueva

A Herdade Maria da Guarda, em Serpa, cresceu para quase o dobro do tamanho desde que João Cortez de Lobão assumiu as rédeas do negócio da família, em 2006. Fundamental para a expansão foi a passagem do sequeiro para o regadio, usando a "torneira" do Alqueva.