Lota digital “inunda” portos com 1 milhão

A start-up Bitcliq, criadora de uma “lota digital”, prepara-se para fechar uma ronda de investimento de um milhão com o contributo final do Fundo de Investimento Social (FIS). Esta é a primeira vez que o FIS investe em economia azul, e fá-lo no sentido de ajudar a digitalizar o setor das pescas de norte a sul.





