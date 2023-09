Maior proprietário de quintas no Douro prevê "uma das vindimas de melhor qualidade"

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Symington Family Estates, a maior proprietária de quintas no Douro, tem "boas perspetivas" para esta vindima na região, antecipando, aliás, que seja uma das melhores.



"Após uma sucessão de anos desafiantes no Douro, com vagas de calor prolongadas e baixas produções, estamos neste momento bem posicionados para uma das vindimas com maior qualidade dos últimos tempos", antecipa o diretor de produção, Charles Symington,...