Ministra do Mar: "Estamos no bom sentido para produzir sardinha em cativeiro"

Pedro Noel da Luz/Correio da Manhã

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, salientou esta quarta-feira no Parlamento que Portugal "está no bom sentido para produzir sardinha em cativeiro".

A responsável frisou que "foi feita uma evolução notável em termos de conhecimento cientifico", acrescentando que "já foi desenvolvido o genoma da sardinha pelo centro de investigação da Universidade do Porto" e que "os estudos que estão a ser levados a cabo pelo centro do IPMA no Algarve também já têm grandes evoluções relativamente a alimentação e crescimento".

Ana Paula Vitorino reconheceu, no entanto, que "ainda não temos dados suficientes", já que "são projetos de investigação que demoram alguns anos a serem consolidados".

Ainda assim, frisou que "os bons resultados são o genoma, que é a parte mais difícil, já temos sardinha crescida", mas "ainda não temos dados científicos que permitam avaliar a sua sobrevivência num ambiente mais agressivo que o dos tanques dos observatórios dos centros de investigação".

"É uma boa evolução, que aponta para que possamos a médio prazo ter uma solução sobre essa matéria, como já temos para outras espécies", disse.

A ministra do Mar adiantou ainda que Portugal está neste momento "a iniciar projetos de investigação, já em ambiente real, em relação a outras espécies que não existem em Portugal, como por exemplo o salmão".

Na audição, Ana Paula Vitorino garantiu ainda aos deputados que a economia do mar, que no início da legislatura representava 2,5% de peso do valor acrescentado bruto (VAB) está hoje nos 4,6%.