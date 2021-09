Pesca do biqueirão pode ser encerrada "muito brevemente"

"Informa-se que, tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/1239 do Conselho, que estabeleceu a quota para o biqueirão ('Engraulis Encrasicolus') nas zonas 9 e 10 e águas da União da zona CECAF 34.1.1, com o código ANE/9/341, para o período de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, as capturas desta espécie efetuada pela frota portuguesa desde 01 de julho de 2021 até à presente data indicam que a utilização da quota atingiu os 80%", anunciou a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).Assim, "muito brevemente", poderá ser necessário encerrar esta pesca.A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.