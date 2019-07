Produtores portugueses de peras e maçãs já podem exportar para a Indonésia

"Com o mercado da Indonésia, sobe para 56 o número de mercados abertos por este Governo, viabilizando a exportação de um total de 225 produtos (170 de origem animal e 55 de origem vegetal)", avançou, em comunicado, o ministério tutelado por Capoulas Santos.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, citado no mesmo documento, este é o resultado do "fortíssimo investimento na abertura de mercados e na internacionalização da produção nacional".

De acordo com os dados avançados pelo Governo, as exportações agroalimentares atingiram, nos primeiros cinco meses do ano, uma taxa de crescimento de 4,6%, em comparação com igual período de 2018.

Por sua vez, a exportação de peras e maçãs representa cerca de 110 milhões de euros anuais para Portugal.

"A exportação de produtos alimentares é um processo complexo que requer o estabelecimento de negociações demoradas com as autoridades competentes dos países de destino, com vista ao cumprimento de condições e requisitos fitossanitários ou sanitários quer pelos operadores económicos, quer pela autoridade competente nacional, na certificação dos produtos a serem exportados", sublinhou o Ministério da Agricultura.

Adicionalmente, o Governo está a trabalhar na abertura de mais 59 mercados para a exportação de 271 produtos, dos quais 225 da área animal e 46 da área vegetal.