Vinho do Alentejo lucra com pandemia sueca e britânica

A estratégia menos agressiva quanto ao fecho da economia que foi seguida pelos suecos e pelos britânicos na primeira fase de combate ao coronavírus ajudou a impulsionar as vendas de vinhos do Alentejo naqueles dois destinos. Os crescimentos de 118% e 73%, respetivamente, contribuíram para que a região portuguesa mantivesse os valores da exportação na ordem dos 32,2 milhões de euros nos primeiros sete meses de 2020, com a quebra de 1% nos litros ...