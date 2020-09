Vitacress escolhe novo diretor com carreira na Unilever e Logopaste

Carlos Vicente, que fundou os supermercados Brio e estava agora numa consultora alemã, substitui Luís Mesquita Dias na agroindústria do grupo RAR, que produz folhas para saladas e ervas aromáticas no Alentejo e no Algarve.

