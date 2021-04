Feira de vinhos “desconfina” no Porto com 1.500 provadores

Chama-se "Vinhos a Descobrir" e é um dos primeiros eventos do setor a aproveitar o período de desconfinamento para regressar ao contacto ao vivo com o público, no Hard Club do Mercado Ferreira Borges, no Porto. Em fevereiro, quando "já estava tudo preparado para avançar" e inscritos 80% dos 40 produtores provenientes de várias regiões do país, a organização foi obrigada a adiar a iniciativa, que estava agendada para a véspera da Páscoa.

Ao Negócios, a organizadora do evento, Ana Ferro, diz que espera receber cerca de 1.500 visitantes no fim de semana de 17 e 18 de abril, "tendo em conta as restrições de pessoas e a necessidade de haver espaço adicional" entre elas. Um número que, a confirmar-se, será semelhante ao das primeiras duas edições (2018 e 2019) e superior ao registado nas que foram realizadas em setembro e dezembro de 2020, já em plena pandemia de covid-19, em que "o receio fez com que muitos não visitassem" o espaço.

"O Mercado Ferreira Borges tem mais de seis metros de pé direito, sendo naturalmente um lugar arejado e no qual nos sentimos à vontade. Haverá várias pessoas que não irão visitar por não quererem estar em locais nos quais estejam outras pessoas, mas temos sentido uma grande vontade de ‘desconfinar’. Para nossa segurança e conforto, tem um espaço de varanda excelente, permitindo usufruir do ‘wine market’ em pleno", confia.

A empresária conta que o Ferreira Borges é "equiparado a um mercado ao ar livre" e, por isso, não teve de pedir qualquer autorização às autoridades de saúde, tendo apenas "realizado o contacto" com a Câmara Municipal do Porto (CMP). "Dado o espaço do Mercado ser privado, a CMP não necessita dar aprovação. Contudo, efetuei na mesma o pedido. Foi feito o reforço para o cumprimento de todas as normas", acrescenta.

Torres de desinfeção à entrada e à saída, desinfeção das mãos e medição de temperatura corporal e uso de máscara obrigatório (exceto durante o consumo de vinho ou de produtos regionais) são algumas das medidas elencadas pela responsável da Inspire, o nome comercial da Sombras da Cidade Lda. Criada em dezembro de 2015 por Ana Ferro e pelo marido, que é também sócio da empresa, além da realização de eventos, a empresa dedica-se também à formação, consultoria e assessoria em hotelaria.



De portas abertas das 11h às 19h no sábado e das 12h às 19h no domingo – dia em que recebe também profissionais do setor –, a 5.ª edição do "Vinhos a Descobrir" tem um preço de entrada de 3 euros, que sobe para os 5 euros com a oferta de um copo e um vale de desconto na compra direta de vinhos, com a promessa de "preços especiais". O bilhete não garante a prova de todas as 350 referências, embora "muitos produtores [ofereçam] a prova de todas as referências que trazem, dado estarem com o intuito de divulgar os seus vinhos, para que o visitante possa adquirir na feira".