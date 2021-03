Costa Boal compra herdade para fazer vinhos no Alentejo

A Costa Boal Family Estates comprou a Herdade Monte dos Cardeais, em Estremoz. O negócio inclui dez hectares de vinha, uma adega e um stock de 140 mil litros de vinhos das últimas três colheitas, o que vai permitir lançar ainda este ano a marca Monte dos Cardeais.

Dono das referências Flor do Côa e Costa Boal, no Douro, e Palácio dos Távoras, Quinta dos Távoras e Flor do Tua, em Trás-os-Montes, António Costa Boal calcula que este novo projeto vai trazer um crescimento imediato de 40% na produção e de 30% na faturação no próximo ano.

"Apesar do contexto económico difícil, provocado pela pandemia de covid-19, tínhamos clientes que nos estavam a pedir vinhos do Alentejo, nomeadamente no mercado nacional e de exportação, e não quisemos perder uma boa oportunidade de negócio", justifica o empresário nortenho, 41 anos.

Numa nota de imprensa, o produtor explica que quer "manter no Alentejo a produção própria e de vinhos de nicho, pelo que a existência de dez hectares de vinha e adega montada no Monte dos Cardeias foi um fator decisivo para o bom desfecho" deste acordo de aquisição da propriedade alentejana.

Com a chegada a uma nova região, onde o enólogo Paulo Nunes também se vai estrear depois de experiências no Dão, Bairrada, Douro e Trás-os-Montes, a empresa fundada em 2009 por este herdeiro de uma família de pequenos produtores durienses conta passar em dois anos das atuais 230 mil garrafas nas duas regiões para um total de 330 mil garrafas anuais em três regiões.

Com raízes no Douro e até agora dono de cinco quintas com perto de 50 hectares, a estreia de António Costa Boal na comercialização de vinhos com marca própria aconteceu em 2011. A histórica adega da família, construída em 1857 na aldeia de Cabêda, no concelho de Alijó, foi renovada e é atualmente o centro de produção regional do grupo, que possui também vinhas e vinificação própria em Trás-os-Montes.