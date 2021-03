Irmãos Martins entram na vinha.pt e levam-na para a Europa

A Martins Wine Advisor (MWA) acaba de entrar no capital da vinha.pt, uma das principais plataformas online de vinhos em Portugal, prometendo reforçar a aposta no segmento "premium" através da oferta de vinhos exclusivos e de categorias especiais produzidos em Portugal ou no estrangeiro.

Sem detalhar ao Negócios o valor da compra ou a percentagem envolvida – diz apenas que passa a ter "uma posição relevante na companhia" que faturou quase um milhão de euros em 2020 –, a consultora de vinho criada pelos irmãos Cláudio e Micaela Martins em 2014, quando viviam em Londres, promete entrar em 2021 com sites locais na Holanda, Alemanha e Polónia, e lançar uma gama de vinhos naturais.

Fundada em maio de 2015 pela portuense Fonte Online, empresa de negócios digitais liderada por Gonçalo Soares da Costa que detém o Mercadão (gere as vendas e entregas do Pingo Doce através da Internet), a plataforma de vinhos tinha sido comprada no final de 2019 por Elísio Santos. O ex-quadro da Jerónimo Martins, também acionista da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, vai manter-se como diretor geral e fala num "’upgrade’ que fazia sentido".

Precisamos de ter uma ligação direta aos produtores e um maior conhecimento de mercado, especialmente nas gamas mais altas. Elísio Santos, diretor geral da vinha.pt

"Precisamos de ter uma ligação direta aos produtores e um maior conhecimento de mercado, especialmente nas gamas mais altas, e ao mesmo tempo caminhar para a profissionalização do site para abraçarmos novos desafios", resume Elísio Santos. Por outro lado, a compra online era algo "muito solicitado" pelos clientes da MWA e Cláudio Martins, que voltou a Portugal há quase três anos, frisa que "não fazia sentido criar mais uma plataforma quando o mercado já disponibilizava opções de qualidade e com o ‘know how’ certo".

Reclamando o estatuto de primeira loja online do mundo com "ratings" da Vivino, a maior rede social de vinho do mundo, com mais de dez milhões de utilizadores, a vinha.pt soma atualmente cerca de 1.900 referências de vinhos nacionais e 100 internacionais. O cliente tipo tem entre 30 e 65 anos e perto de 35% dos compradores são estrangeiros – entre estes, um em cada cinco provenientes do Reino Unido.

Não fazia sentido criar mais uma plataforma quando o mercado já disponibilizava opções de qualidade e com o "know how" certo. Cláudio Martins, cofundador da Martins Wine Advisor







Cláudio Martins, que fica como novo diretor de vendas e marketing neste projeto de comércio eletrónico, justifica ainda esta compra como uma oportunidade para os produtores parceiros da consultora, como a Niepoort, Herdade do Rocim, Quinta de Lemos ou Quinta de Santiago, passarem também a estar "à distância de um clique" dos clientes finais.

2.000 Vinhos A loja online tem atualmente cerca de 1.900 referências de vinhos nacionais e 100 internacionais.

Com uma carteira de 500 importadores e distribuidores em 47 países, a consultora de vinhos de luxo está a alargar a sua atividade ao ramo imobiliário para atrair investidores estrangeiros para Portugal, e conta faturar 2,5 milhões de euros em 2021.

O grupo tem também uma pequena empresa de distribuição com operações nos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, importa vinhos de origens como a Áustria, China, Líbano ou Nova Zelândia, e tem o estatuto de "embaixadora" do Liber Pater, o vinho mais caro do mundo, e da casa de champanhe Boerl & Kroff.