Sandra Tavares eleita uma das 24 melhores enólogas do mundo pelo Financial Times

Filha de um oficial da marinha e mãe suíça, nasceu nos Açores e cresceu na região de Lisboa, onde cedo começou as pisar as uvas nos lagares do seu avô, em Alcochete.

Foi modelo, tendo desfilado nas principais cidades da moda, como Paris, Milão, Londres ou Nova Iorque.

Também foi praticante de voleibol e chegou a fazer parte da seleção nacional da modalidade.

Mas a chamada da terra e do mundo dos vinhos tornou-se incontornável.

Escolheu estudar Agronomia em Lisboa, onde fez um mestrado em agricultura. Seguiu-se um mestrado em Itália, tirado no polo de Piacenza-cremona da Universidade Católica do Sagrado Coração.

A enóloga Sandra Tavares da Silva começou a trabalhar em 1999, na Quinta do Vale D. Maria, no Douro, onde conheceu o seu futuro marido, Jorge Serôdio Borges.

Dois anos depois, Sandra e Jorge casam-se e embarcam na sua própria aventura vínica, criando uma empresa, a Wine & Soul, e lançando o seu primeiro vinho, o Pintas, nome inspirado no irrequieto pointer do casal.



Mais tarde chegaram o Pintas Character, o branco Guru, o Porto Vintage Pintas e o Vinho do Porto 5G.

Em 2009 nascem ainda os vinhos da famosa Quinta da Manoella, propriedade da família de Jorge.

Sandra Tavares da Silva, que tem 48 anos e três filhos com Jorge, é ainda responsável pelo projeto dos vinhos da família na Quinta da Chocapalha.

E eis que Sandra acaba de ser eleita como uma das melhores enólogas a nível mundial por Jancis Robinson, reconhecida jornalista e crítica de vinhos do Financial Times.

Num artigo publicado no dia 14 de novembro, no jornal britânico, intitulado "Women and Wine – a tipping point", Jancis Robinson identifica Sandra Tavares da Silva na lista de 24 enólogas que admira.

Neste artigo, Jancis Robinson fala sobre a elevada sensibilidade comprovada que as mulheres têm na degustação de vinho, a qual afeta as minúcias das suas decisões no processo de vinificação.

"É um enorme orgulho para mim e simboliza toda a dedicação e paixão que entrego a cada projeto. É um mote de motivação para procurar fazer sempre mais e melhor. Fiquei agradavelmente surpreendida por encontrar o meu nome entre outras mulheres enólogas que, tal como eu, têm deixado a sua marca distintiva no mundo dos vinhos", reagiu Sandra Tavares da Silva, em comunicado.