“Leão” de Carlos Tavares põe fim a reinado de 23 anos da Renault

A Renault era “campeã” de vendas de automóveis de passageiros em Portugal desde o ano da Expo 98. A marca do losango foi das mais penalizadas pela quebra no segmento do rent-a-car devido à crise no turismo.

