Acionistas da CaetanoBus injetam 15 milhões de euros na empresa

A Caetano Bus fez um aumento de capital em cinco milhões de euros, totalmente subscrito pelos atuais acionistas. A injeção financeira foi acompanhada de um prémio de emissão de ações duas vezes superior - de 10 milhões de euros -, segundo anunciou esta quarta-feira ao mercado a acionista Toyota Caetano Portugal."Teve lugar aumento do seu capital social [da Caetano Bus] de 19.375.000,00 euros para 24.375.000,00 euros, subscrito e realizado pelas suas acionistas", refere a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre a operação realizada esta quarta-feira.O aumento do capital social em cinco milhões de euros foi feito "mediante novas entradas em dinheiro, subscrito e realizado pelas acionistas na proporção da respetiva participação".A este valor, acresce um "prémio de emissão de ações" de 2 euros por ação, também este realizado com entrada em dinheiro, pelas acionistas consoante as atuais participações. No total, este prémio é de 10 milhões de euros e, entre as duas parcelas, são 15 milhões de euros.A principal acionista, a Toyota Caetano, entrou com 3.096.744 euros do aumento de capital, bem como 6.193.548 euros do prémio. Além desta empresa do grupo Salvador Caetano, que detém cerca de 62% do capital, o gigante japonês Mitsui controla o restante capital da Caetano Bus .Há um ano, a Toyota Caetano Portugal aumentou a participação acionista . Ao integrarem a CaetanoBus na empresa cotada que controlam em parceria, a Salvador Caetano e a Toyota Motor Europe diziam na altura pretender reforçar a aposta no desenvolvimento de autocarros amigos do ambiente, nomeadamente movidos a hidrogénio.