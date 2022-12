CaetanoBus recebe novo aumento de capital de dez milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Toyota Caetano Portugal (TCP) e o Mitsui Group realizaram um aumento de capital de dez milhões de euros na CaetanoBus, avança o Eco.





A subscrição de capital foi realizada mediante as participações de cada uma das entidades, 62% da Toyota Caetano Portugal e 38% do conglomerado japonês.





A industrial de autocarros explicou que esta operação serve como "esforço de fundo de maneio derivado do crescimento da empresa e da aposta e investimento em novos produtos e alargamento do portefólio de soluções de mobilidade, e na extensão da rede comercial".





No final do ano passado, a maior fabricante de autocarros do país já tinha realizado um aumento de capital de 15 milhões de euros.