Agosto foi pior mês da produção automóvel desde abril do ano passado

A produção automóvel em Portugal registou um mês de julho superior ao de 2020, mas em agosto o impacto da crise da escassez de "chips" derrubou o volume de viaturas saídas das fábricas nacionais. Desde abril do ano passado que não eram produzidos tão poucos veículos num mês.Em julho, a produção totalizou 24.249 unidades, o que traduz um crescimento de 17,4% face a igual mês do ano passado. Já comparando com julho de 2019, antes da pandemia da covid-19, os números deste ano ficam 11,2% abaixo, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela ACAP.O cenário, contudo, mudou radicalmente em agosto. As 3.209 viaturas produzidas são o valor mais baixo desde abril do ano passado, mês em que a produção em Portugal se limitou a três dias na Autoeuropa.Assim, o mês passado apresentou uma redução de 78,6% quando comparado com agosto de 2020, que foi o mês de agosto com mais unidades produzidas de sempre. Já face a igual mês de 2019, a quebra cifra-se em 76,6%.Em termos acumulados, nos primeiros oito meses do ano o total de veículos produzidos ascende a 179.725, mais 17,5% do que em igual período do ano passado, mas 20,2% abaixo dos números de 2019.