Volkswagen vai substituir CEO

Segundo fontes da empresa, o responsável pela principal marca do grupo, Herbert Diess (na foto), irá suceder a Mueller à frente dos destinos do grupo Volkswagen.

O conselho de supervisão irá votar as alterações na estrutura directiva numa reunião já esta sexta-feira.

Mueller, de 64 anos, tinha ainda dois anos de mandato pela frente.

Diess, de 59 anos, trocou a rival BMW pela Volkswagen em meados de 2015, já depois do período em que a fabricante automóvel alemã terá manipulado os dados sobre as emissões poluentes dos seus veículos a gasóleo.

Após a notícia das mudanças na liderança, as acções da VW subiram 5%.

Mueller foi nomeado CEO após a revelação do escândalo das emissões. Desde a sua nomeação, as acções do maior fabricante automóvel mundial valorizaram 60%.

Em comunicado, a VW indicou esta manhã que estava a ponderar uma mudança no cargo de presidente executivo. O processo está a ser liderado por Hans Dieter Poetsch, chairman do grupo, e Mueller "manifestou a sua disponibilidade para contribuir para as mudanças".