Apesar de quebra em junho, produção automóvel cresce 16,6% no semestre

A produção automóvel em Portugal sofreu uma quebra homóloga de 22,6% em junho, para 29.950 unidades, revelou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Apesar desta quebra no mês passado, o primeiro semestre registou um crescimento no volume de produção na ordem dos 16,6%, para um total de 183.154 viaturas.Em junho, a quebra nos ligeiros de passageiros cifrou-se em 26,1%, enquanto nos comerciais ligeiros o decréscimo foi de 4,2%. Nos veículos pesados o recuo situou-se em 17,6%.Já no acumulado do ano os ligeiros de passageiros produzidos aumentaram 16,9%, enquanto os ligeiros de mercadorias cresceram 14,9% e os pesados apresentaram uma subida de 22,8%.