Apoios do Estado para compra de carros elétricos quase esgotados

As ajudas do Estado para incentivar a compra de carros elétricos já estão praticamente esgotadas. De acordo com os dados avançados pelo jornal Público, dos 1.000 veículos que o Fundo Ambiental prevê subsidiar já foram atribuídos 988, ou seja, 99% do total.





Deste total de 988 candidaturas já aprovadas, 69% [684] são de pessoas coletivas, cabendo as restantes 304 a particulares, segundo os dados do Ministério do Ambiente e da Transição Energética enviados ao mesmo jornal.