Após a Renault, Volkswagen também recua em IPO de unidade de baterias

O mercado dos veículos elétricos parece estar a atravessar uma fase de "dores de crescimento", com os investidores a demonstrarem menor apetite pelo setor. Por esse motivo, aavança a Bloomberg esta terça-feira.O maior fabricante automóvel europeu também terá suspendido as negociações com investidores numa altura em que se avomulam dúvidas sobre se conseguirá produzir em escala as suas próprias baterias, segundo fontes conhecedoras ouvidas pela Bloomberg.O grupo alemão já não considera uma prioridade para este ano ou 2025 a venda de uma participação ou uma entrada em bolsa da PowerCo, a unidade de baterias.No entanto, caso as condições de mercado melhorem significativamente a Volkswagen poderá optar por avançar com a estratégia de uma Oferta Pública Inicial (IPO) ou abrir o capital a novos investidores.A Volkswagen está disposta a "abrir o capital e continuar a avaliar as opções tendo em conta o ambiente do mercado", refere a fabricante num e-mail enviado à Bloomberg. A empresa reconhece que o crescimento dos veículos elétricos está mais lento do que o esperado mas assegura que o interesse dos investidores na PowerCo "continua elevado".A PowerCo já começou a construir duas fábricas na Europa, prevendo que a unidade da Alemanha inicie a produção em 2025 e a unidade de Espanha comece no ano seguinte. Já este ano, arranca com a construção de outra fábrica no Canadá.As ações da Volkswagen acumulam uma queda de 1,9% nos últimos 12 meses, colocando a capitalização bolsista do gigante alemão nos 64 mil milhões de euros.A notícia surge, unidade de veículos elétricos e software, citando as condições adversas do mercado.A mobilidade elétrica parece estar a perder ímpeto e construtores como a Volkswagen, General Motors, Ford estão a rever em baixa os seus planos para os veículos elétricos. O mercado estará a arrefecer à medida que os apoios públicos para a aquisição deste tipo de viaturas têm sido eliminados ou reduzidos.